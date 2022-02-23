Российских спортсменов высмеяли за использование подаренных организаторами презервативов в Пекине
Россияне Даниил Серохвостов и Карим Халили использовали подаренные организаторами на Олимпиаде-2022 презервативы в Пекине. Спортсмены набрали два пакета противозачаточных средств.
Об этом рассказала биатлонистка Кристина Резцова в беседе с журналистом и ведущим Дмитрием Губерниевым.
«У нас мальчики, Серохвостов с Халили, два пакета забрали. Они просто очень самоуверенные, очень», - высказалась о товарищах по команде Резцова.
По словам россиянки, соотечественники использовали бесплатные презервативы для шуток.
«Заходишь, а у них на сушилке для белья презервативы с «Кока-Колой» висят», - сказала Резцова. Ее слова приводит Матч ТВ.
Резцова завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской. Халили занял третье место, а Серохвостов остался без наград.
Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Они ознаменовались громким допинг-скандалом вокруг фигуристки Камилы Валиевой, в образце которой нашли незначительное количество запрещенного вещества. Спортсменка заняла четвертое место. После инцидента с ее допингом Международный Олимпийский комитет поднял вопрос о повышении возрастного ценза для спортсменов.