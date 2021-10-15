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Российских министров могут пересадить на электромобили
15 октября, 2021 11:23
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press.sber. ru/via Globallookpress.com
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак грезит о переходе в новое время. Политик рассчитывает, что всех российских министров скоро пересадят на электромобили, но сперва нужно подготовиться.
«Люди хотят ездить на экологически чистых автомобилях, поэтому… важно создавать соответствующую инфраструктуру», — пояснил вице-премьер.
Он добавил, что с большим желанием пересел бы на новый вид транспорта, но пока приходится радоваться тому, что дают, а именно пользоваться автомобилями, предоставляемыми Управделами президента.
«Я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили», — цитирует Новака РИА Новости.
Ранее российские власти придумали, каким образом подтолкнуть граждан к покупке электромобилей.
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