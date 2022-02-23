Российских коммунистов обвинили в издевательствах над телом Владимира Ленина
Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина необходимо как можно скорее предать земле. Такое мнение выразил депутат нижней палаты российского парламента Виталий Милонов.
Он назвал революционера «иглой Снежной королевы в сердце» — «он просто как чёрная заноза». Депутат призвал прекратить издевательства над Лениным и, наконец, похоронить его.
Кроме того, Милонов усомнился в том, что действующие в России коммунисты действительно являются сторонниками Ленина, так как они не позволяют хоронить тело своего наставника. Им политик тоже дал парочку новых наименований — «тайные тролли», «белофинны», «антикоммунисты».
Депутат предложить предать Ленина земле рядом с матерью, либо на одном из местных кладбищ, где похоронены государственные деятели, передаёт «Лента.ру».
Ранее в день кончины Ленина в России уже прозвучала идея похоронить революционера, но окончательное решение по этому вопросу так и не было принято.