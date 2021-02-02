Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Российских автомобилистов ждет настоящая катастрофа с 1 марта

Лилия Караева
2 февраля, 2021 17:59
1 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 17:59
1 мин
Техосмотр
Trans.ru

Российских автомобилистов могут ждать неприятности, если они не успеют пройти техосмотр до 1 марта. Через месяц должна вступить в силу «большая реформа», которую готовили с 2017 года.

Согласно закону, все диагностические карты, полученные без осмотра машины, аннулируют. Без такой карты нельзя оформить полис ОСАГО.

Как рассказал телеканалу «360» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, получить диагностическую карту можно только в пункте осмотра автомобиля. С началом весны там может начаться настоящий аншлаг.

«Пунктов технического осмотра, которые могут принять миллионы автомобилистов, у нас нет. Поэтому те автомобилисты, которые не пройдут технический осмотр в феврале, до вступления в силу вот этих поправок, могут оказаться без полиса ОСАГО», - заявил Шкуматов.

За нарушения водителям придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Согласно планируемым нововведениям, прохождение проверки придется подтверждать фотографиями. Единственное послабление коснется координат на снимках. Погрешность могут увеличить с нынешних 15 метров и принять новый приказ.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
катастрофа
техосмотр
автомобилисты
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!