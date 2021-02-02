Российских автомобилистов ждет настоящая катастрофа с 1 марта

Общество

Российских автомобилистов могут ждать неприятности, если они не успеют пройти техосмотр до 1 марта. Через месяц должна вступить в силу «большая реформа», которую готовили с 2017 года.

Согласно закону, все диагностические карты, полученные без осмотра машины, аннулируют. Без такой карты нельзя оформить полис ОСАГО.

Как рассказал телеканалу «360» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, получить диагностическую карту можно только в пункте осмотра автомобиля. С началом весны там может начаться настоящий аншлаг.

«Пунктов технического осмотра, которые могут принять миллионы автомобилистов, у нас нет. Поэтому те автомобилисты, которые не пройдут технический осмотр в феврале, до вступления в силу вот этих поправок, могут оказаться без полиса ОСАГО», - заявил Шкуматов.

За нарушения водителям придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Согласно планируемым нововведениям, прохождение проверки придется подтверждать фотографиями. Единственное послабление коснется координат на снимках. Погрешность могут увеличить с нынешних 15 метров и принять новый приказ.