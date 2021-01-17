Российский врач спас ребенка в небе над Атлантикой

Pixabay

Российский врач анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов во время полёта самолёта над Атлантическим океаном спас от смерти шестилетнюю девочку, у которой случился анафилактический шок. О ЧП мужчина поведал на своей странице в социальной сети.

«Сегодня на борту Боинга-777 (рейс N4-522 Кайо-Коко - Москва) пришлось лечить анафилактический шок», - написал он в своем блоге.

Как оказалось, во время полёта у ребенка случился анафилактический шок после приёма лекарства. Жданов немедленно пришел девочке на помощь и уже через 15 минут пациентке стало легче. Медик отметил, что спасение ребенка «было важнее всей Кубы» и попросил авиакомпанию класть во врачебную аптечку больше изотонического раствора хлорида натрия в воде концентрации 0,9 процента, пишет «Российская газета».