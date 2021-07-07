Российский вице-премьер призналась в испуге из-за регионов на встрече с Владимиром Путиным
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ряд российских регионов выбился в лидеры по темпам вакцинации от коронавируса. Тем не менее ситуация с заражением в некоторых субъектах пугающая. Об этом она сообщила в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Голиковой, лидирующими по вакцинации регионами стали: Москва и область, Чечня, Кемеровская и Тульская области, Краснодарский край, Сахалин, а также Липецкая и Белгородская области.
Она подчеркнула, что за минувшую неделю средние темпы вакцинации по всей стране повысились в 1,8 раза. При этом обе дозы вакцины от коронавируса получило 18,5 млн россиян. Укол только первым компонентом получили почти 27 млн жителей страны.
Несмотря на успехи в массовой вакцинации, в отдельных регионах ситуация с коронавирусом ухудшается и даже пугает. Например, хуже всего, по словам Голиковой, дела обстоят в Дагестане.
«Коллеги (из Дагестана – прим.) заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации, тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают», — приводит слова вице-премьера «ТАСС».
Также отмечены недостаточные темпы прививочной кампании в Костроме, Забайкальском крае, Коми и ряде других регионов, добавила она.
Также стали известны возможные сроки начала вакцинации детей от коронавируса в России. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».