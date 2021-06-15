Российский вице-премьер нашел куда пристроить братьев-белорусов
Россия испытывает недостаток строителей, который, возможно, смогут восполнить граждане Беларуси. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он напомнил, что в России сложилась тяжелая ситуация с рабочей силой из-за въездных ограничений по коронавирусу. На российских стройках не хватает от 1,5 до 2 млн рабочих.
В связи с этим власти стараются «облегчить механизм завоза» строителей из-за рубежа. В том числе рассматривается возможность привлечь на российские стройки строителей из Беларуси. Их могут направить на крупнейшие инфраструктурные проекты.
«Мы посмотрели, как мобилизовать рабочих (из Беларуси – прим.), из острых моментов, где бы они могли работать - это космодром «Восточный», железнодорожный Восточный полигон, строительство дорог», - сообщил вице-премьер.
Он добавил, что рабочие также нужны в Калининграде для строящегося там культурного центра.
Хуснуллин пояснил, что соглашение о привлечении белорусских строителей будет достигнута, если стороны договорятся «по цене и по условиям».
«Если бы мы тысяч 20-30 из их строительных трестов привлекли, было бы неплохо», - приводит слова вице-премьера «Интерфакс».