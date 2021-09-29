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Российский регион будет штрафовать за «наплевательское отношение» к QR-кодам
29 сентября, 2021 21:26
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Youtube / РБК
В общественных местах Ставропольского края будут введены штрафы за несоблюдение порядка регистрации по QR-кодам. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
«Сегодня буквально подписал распоряжение о необходимости введения штрафных санкций на неиспользование предусмотренных QR-кодов, мы эту практику в Ставропольском крае точно будем вводить, потому что это очень важно», - сообщил губернатор.
Он пояснил, что власти Ставрополья видят необходимость в профилактике заражений, и чтобы находящиеся в общественных местах люди были «безопасны для окружающих». Таким образом администрация стремиться избежать очагов заражения, передаёт «ТАСС».
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