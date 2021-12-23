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Российский правитель пообещал новые выплаты детям
23 декабря, 2021 15:10
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции пообещал новые выплаты на детей. Их стоит ждать в ближайшие полтора года.
Путин констатировал, что «поднять малыша» непросто. Президент заявил, что принимаемые меры призваны выстроить поддержку материнства и детства от рождения до окончания школы.
«Закроем все разрывы, касающиеся возраста ребенка. И сделаем это в перспективе ближайших 1,5 лет», - пообещал Путин. Трансляция пресс-конференции идет на YouTube.
Сейчас в России действуют меры поддержки детей. Они привязаны к прожиточному минимуму - выплаты положены не всем.
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