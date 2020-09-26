Российский пенсионер потерял заработанные на пиве 114 млн рублей

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Экс-акционер пивного завода «Балтика» заявил в полицию о краже с его банковского счета 114 млн рублей. Об этом стало известно 26 сентября.

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчина отметил, что деньги в размере 114 781 120 рублей пропали с его банковского счета в период с 26 августа по 9 сентября.

Пострадавшему мужчине в 90-е годы принадлежал пакет акций завода «Балтика». В 2013 году он решил все продать и наслаждаться пенсией.