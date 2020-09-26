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Российский пенсионер потерял заработанные на пиве 114 млн рублей

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 14:47
1 мин
Photo
Flickr

Экс-акционер пивного завода «Балтика» заявил в полицию о краже с его банковского счета 114 млн рублей. Об этом стало известно 26 сентября.

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчина отметил, что деньги в размере 114 781 120 рублей пропали с его банковского счета в период с 26 августа по 9 сентября.

Пострадавшему мужчине в 90-е годы принадлежал пакет акций завода «Балтика». В 2013 году он решил все продать и наслаждаться пенсией.

темы
кража
акции
Балтика
пивной завод
банковский счет
1 мин