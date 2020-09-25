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Общество
Российский истребитель повстречался с незваными гостями на Балтике
25 сентября, 2020 19:54
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Российский истребитель Су-27 оказался задействован при обнаружении нежелательного присутствия в Балтийском регионе. США отправили своих бомбардировщиков с неизвестной целью.
Российский истребитель поднялся для перехвата американских B-52H, которые стремительно приближались к границам РФ.
«Двадцать пятого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н, приближающихся к Государственной границе Российской Федерации», - сообщают в Минобороны.
Как передает РИА «Новости», самолет провел патрулирование, отогнав тем самым нежелательных гостей.
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