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Российский истребитель повстречался с незваными гостями на Балтике

Кирилл Савушкин
25 сентября, 2020 19:54
1 мин
Photo
Flickr

Российский истребитель Су-27 оказался задействован при обнаружении нежелательного присутствия в Балтийском регионе. США отправили своих бомбардировщиков с неизвестной целью.

Российский истребитель поднялся для перехвата американских B-52H, которые стремительно приближались к границам РФ.

«Двадцать пятого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н, приближающихся к Государственной границе Российской Федерации», - сообщают в Минобороны.

Как передает РИА «Новости», самолет провел патрулирование, отогнав тем самым нежелательных гостей.

темы
США
истребители
Балтийское море
1 мин