Российский Губернатор заставлял чиновников изображать йети для привлечения туристов

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Чиновники Кемеровской области переодевались в снежного человека. Таким образом, они пытались привлекать туристов на горнолыжный курорт в регионе.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, как развивал горнолыжный туризм в Таштагольском районе. По его словам, идею ему «подкинули» местные охотники рассказами о йети.

К открытию горнолыжного сезона начали отмечать праздник – День снежного человека. Учредили приз 1 млн рублей тому, кто найдет йети.

Тулеев вспоминает, что когда постепенно интерес начал затухать, он предложил местным чиновникам найти человека высокого роста и нарядить его в йети. «Снежному человеку» надо было бегать, показываться людям, но не попадаться. Его задачей было «взбодрить народ», пишет «РИА Новости».