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Российский губернатор оштрафован за нарушение им же подписанного указа
8 июня, 2021 10:05
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Главу республики Бурятия Алексея Цыденова оштрафовали за нарушение противопожарного режима, который он же ввел. Губернатор развел костер на природе, что запрещено и влечет административное наказание.
Об инциденте рассказал сам Цыденов на странице в Instagram. Глава региона пожарил шашлыки с семьей на берегу реки Иркут в майские праздники.
«МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» - написал Цыденов.
К посту он приложил постановление о назначении наказания. В документе говорится, что Цыденов развел костер и использовал открытый огонь для приготовления пищи вне оборудованного для этого места в период действия особого противопожарного режима.
Размер штрафа составил 3 тыс. рублей.
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