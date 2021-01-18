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Российский газ оказался лучше газа из Соединенных Штатов

Антон Мельников
18 января, 2021 18:10
1 мин
Pixabay
Pixabay

Немецкий журнал Spiegel сравнил российский газ и газ, который поставляют Соединенные Штаты. Журнал пришёл к выводу, что газ из России «более экологичен».

Spiegel отмечает, что для поставок энергоносителя из США танкерами придётся расширять устье Эльбы в портах на Северном море. Также терминалы для приёма Сжиженного природного газа в Германии строятся в опасной близости к химзаводам. Это повышает опасность техногенной катастрофы. Кроме того, сланцевый газ Соединенных Штатов добывается методом гидравлического разрыва пласта. Это наносит ущерб природе.

Напомним, сейчас в Германии идёт строительство российского газопровода «Северный поток-2» для поставок энергоносителя из России. Вместе с этим Германия готовит морские терминалы для приёма сжиженного природного газа из Штатов, передают «Известия».

темы
США
Россия
Германия
газ
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