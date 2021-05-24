Российский эпидемиолог заявил о смерти коллеги из Минздрава после вакцинации «Спутником V»

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В Москве после получения прививки от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) при Минздраве РФ Евгений Соловьёв. Об этом в соцсети Facebook сообщил его коллега-эпидемиолог, президент альянса DiaPrep System Inc* Михаил Фаворов.

В своем посте Фаворов сообщил, что есть информация о четырех «печальных» сообщениях о пациентах после вакцинации российским препаратом «Спутник V». У них возникли «тяжелые» последствия после получения уколов. При этом, один из них скончался.

«Осложнения у всех четверых случились непосредственно после инъекции, что может указывать на проблему с данной серией вакцинного препарата. Самое странное, что один из четырех, единственный умерший, был руководителем не чего-нибудь, а самого Контрольного Института – Соловьёв Евгений Анатольевич, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ФГБУ «НЦЭСМП» МИНЗДРАВА РОССИИ», - сообщил Фаворов.

Днём позже эпидемиолог сообщил, что попытался прояснить информацию о вакцинации сотрудников НЦЭСМП у своих коллег. Выяснилось, что никто из них не знает, каким именно препаратом проводилась вакцинация. В связи этим Фаворов принёс извинения за возможное введение в заблуждение по поводу прививки «Спутником V». В тоже время он подчеркнул, что вакцинация в России сейчас проводится отечественными препаратами.

«Вопрос остается открытым! Был ли это спутник, или руководство решило воспользоваться другой вакциной, а других, как известно в России две», - отметил он, подразумевая препараты «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и его «облегченную» версию «Спутник Лайт»,

Фаворов добавил, что ситуацию должен прояснить Роспотребнадзор, иначе будут распространяться «слухи» о вакцинации.

«С эпидемиями нельзя бороться «секретно»», - добавил эпидемиолог.

Согласно информации на официальном сайте, *DiaPrep System Inc — это альянс партнерских организаций, который занимается научно-практической, образовательной, консультативной и другой работой, направленной на улучшение здоровья населения в странах Восточной Европы, Центральной Азии (ВЕЦА) и других. Альянс занимается проектами в сфере диагностики, профилактики и контроля СОVID-19. В том числе ведет деятельность по разработке вакцинного препарата от коронавируса и внедрению в практику общественного здравоохранения серологических антительных и антигенных тестов.