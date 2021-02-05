Российские журналисты получат отличительные знаки для работы на митингах

Общество

Рабочая группа Роскомнадзора, Росгвардии, МВД совместно с Союзом журналистов России разработает отличительные знаки для сотрудников СМИ, работающих на массовых акциях. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

Вопрос о необходимости появления отличительных знаков для сотрудников СМИ стал обсуждаться после незаконных акций в поддержку блогера Алексея Навального, сообщает телеграм-канал «Mash».

В ходе освещения протестных акций, проходящих по всей России в последние недели, многие представители СМИ подвергались давлению и насилию со стороны представителей власти.

Наших коллег задерживали, штрафовали и избивали. В некоторых случаях дело доходило до судебных разбирательств. Об этом читайте в обращении «Русской планеты» к правоохранительным органам России.