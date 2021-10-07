Российские юмористы поддержали комиков после провокации на федеральном канале
Российские юмористы запустили флешмоб после провокации комиков в шоу на федеральном канале. Напомним, мужчины из команды «Камызяки» поцеловались в губы на шоу «Игра» на ТНТ.
Юмористы из проекта «Взрослые люди» запустили флешмоб по хештегу #Юморзасасывает. Они выкладывают фото со странными способами целоваться.
Стендап-комик Марина Светлакова в разговоре с телеканалом «360» заявила, что номер с поцелуем на ТНТ был совершенно безобидный: Дорохов - актер, и это была игра.
«Его же не где-то на улице видели...», — сказала она.
Напомним, 3 октября вышел эпизод проекта «Игра», в котором представитель команды «Камызяки» Денис Дорохов облачился в свадебное платье. Он закружился с партнером в танце, мужчины встали на колени и поцеловались. Жюри оценило номер, в котором Дорохов играл невесту, но зрителям юмор не понравился. Сценку не обошли вниманием власти: детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец отреагировала на поцелуй мужчин по телевидению. Она потребовала изъять записи со всех сайтов и проверить шоу на пропаганду ЛГБТ.