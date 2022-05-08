Российские военные опровергли сообщение о капитуляции украинцев в Мариуполе
Никакого выхода военных Украины с территории мариупольского завода «Азовсталь» с белым флагом не было. Об этом заявил представитель Южного военного округа (ЮВО) России.
Ранее Минобороны РФ заявило о завершении эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» при посредничестве Международного комитета Красного Креста и ООН.
При этом от силовиков ДНР поступали сообщения о том, что с завода якобы вышла и группа вооруженных людей под белым флагом. В украинском полку «Азов» (запрещен в России как экстремистский), капитуляцию украинских бойцов опровергли. Защитники «Азовстали» пояснили, что белые флаги используются обеими группами для эвакуации гражданских, передаёт «МК».
Напомним, в начале мая российские силы возобновили удары по «Азовстали» после отмены штурма 21 апреля.