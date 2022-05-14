Российские военные обнаружили на базе «Азова»* план выхода к границе России
На одной из баз украинского националистического полка «Азов»* (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе российскими военными обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в ДНР.
Как сообщил источник в одной из силовых структур ЛНР, согласно разработанному плану, должно быть осуществлено окружение и захват украинскими боевиками города Новоазовск. Далее планировался выход к российской границе.
Наступление планировалось начать 8 марта. Обнаруженный российскими военными план был детально проработан: на нем обозначены и обведены расположения сил «Азова»*. Стрелками обозначены направление выдвижений подразделений полка к Новоазовску и дальнейший выход к границе с Россией. По пути следования должно было происходить быстрое занятие всех населенных пунктов, пишет «РИА Новости».