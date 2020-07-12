Российские власти уделят внимание морским и речным круизам

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Российское правительство намерено поддержать судоходные компании. В качестве субсидий кабмин выделит около 320 млн рублей.

Компании, специализирующиеся на морских и речных круизах, смогут потратить субсидии на выплаты по договорам лизинга. Соответствующая информация опубликована на сайте кабинета министров.

Деньги будут выделены для распределения Росморречфлоту. В приоритете окажутся компании, не проводившие массовые сокращения и не имеющие каких-либо задолженностей.

Изначально, Роман Троценко просил на встрече с президентом Владимиром Путиным около 4.7 миллиардов рублей на поддержку судоходных компаний, сообщает РИА «Новости».