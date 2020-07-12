По состоянию на 12 июля 10:45
Заболевших727 162
За последние сутки6 615
Выздоровело501 061
Умерло11 335
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Российские власти уделят внимание морским и речным круизам

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 12:59
1 мин
Photo
Flickr

Российское правительство намерено поддержать судоходные компании. В качестве субсидий кабмин выделит около 320 млн рублей.

Компании, специализирующиеся на морских и речных круизах, смогут потратить субсидии на выплаты по договорам лизинга. Соответствующая информация опубликована на сайте кабинета министров.

Деньги будут выделены для распределения Росморречфлоту. В приоритете окажутся компании, не проводившие массовые сокращения и не имеющие каких-либо задолженностей.

Изначально, Роман Троценко просил на встрече с президентом Владимиром Путиным около 4.7 миллиардов рублей на поддержку судоходных компаний, сообщает РИА «Новости».

темы
Правительство РФ
Минтранс
Росморречфлот
1 мин