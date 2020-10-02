Российские вертолеты оснастят дронами-камикадзе

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Российские боевые вертолеты Ми-28НМ смогут запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих ракет.

С этой целью научно-технический центр «Заслон» разработал модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет Б8В10-УВ. Их отличием от использующихся сейчас вооружений является возможность адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу.

Не смотря на то, что блок разрабатывался для Ми-28НМ, применять его смогут все российские боевые вертолеты с системой управления оружием, пишут «Известия».

Тем временем, испытания опытного образца российского модернизированного тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В завершатся в следующем году.

В настоящее время продолжается опытно-конструкторская работа.