Российские туристы бросились искать билеты в Турцию

Общество

Фото: pixabay.com

Россияне, желающие отдохнуть, массово стали искать авиабилеты в Турцию.

Это произошло после появления сообщений о том, что авиасообщение между Россией и Турцией возобновляется. По данным сервиса Aviasales, российских туристов интересуют рейсы в такие города, как Стамбул, Анталья, Даламан, Бодрум и Измир. При этом прямых перелетов по указанным маршрутам пока что нет.

Авиабилеты в Турцию ищут в четыре раза больше, чем днем ранее, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, четких договоренностей о возобновлении авиарейсов между Россией и Турцией пока нет.

Как сообщил советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин, пока никакой официальный источник не подтвердил возобновление полетов. «Сегодня утром в анталийской газете появилась короткая заметка о возобновлении полетов между нашими странами с 15 июля. При этом ни одна авиакомпания, ни один туроператор такую информацию не получали», — отметил Горин.

Он отметил, что условия полетов должны будут соответствовать заявленным правительством критериям и учитывать эпидемическую ситуацию в странах, сообщает телеканал «360».