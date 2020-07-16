По состоянию на 15 июля 10:45
Заболевших746 369
За последние сутки6 422
Выздоровело523 249
Умерло11 770
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Российские туристы бросились искать билеты в Турцию

Артем Денисов
16 июля, 2020 07:49
2 мин
турция
Фото: pixabay.com

Россияне, желающие отдохнуть, массово стали искать авиабилеты в Турцию.

Это произошло после появления сообщений о том, что авиасообщение между Россией и Турцией возобновляется. По данным сервиса Aviasales, российских туристов интересуют рейсы в такие города, как Стамбул, Анталья, Даламан, Бодрум и Измир. При этом прямых перелетов по указанным маршрутам пока что нет.

Авиабилеты в Турцию ищут в четыре раза больше, чем днем ранее, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, четких договоренностей о возобновлении авиарейсов между Россией и Турцией пока нет.

Как сообщил советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин, пока никакой официальный источник не подтвердил возобновление полетов. «Сегодня утром в анталийской газете появилась короткая заметка о возобновлении полетов между нашими странами с 15 июля. При этом ни одна авиакомпания, ни один туроператор такую информацию не получали», — отметил Горин.

Он отметил, что условия полетов должны будут соответствовать заявленным правительством критериям и учитывать эпидемическую ситуацию в странах, сообщает телеканал «360».

темы
туризм
россияне
турция
2 мин