Российские танки окружат «Лесочки» и мины будут не страшны

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Некоторые модели российских танков оснастят противоминной системой «Лесочек».

Речь идет о машинах Т-72Б3М и Т-80БВМ. Их модернизируют и оснастят комплексом радиоэлектронной борьбы «Лесочек», которая подавляет радиоканалы управления мин и самодельных взрывных устройств. Это должно придать танкам «живучесть».

Также на Т-72Б3М и Т-80БВМ предлагается установить комплекс активной защиты «Арена-М», дополнительные блоки динамической защиты в жестком корпусе по бортам и заменить динамическую защиту «Контакт-5» на «Реликт», стоящую на танках Т-90М, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, специалисты Минобороны России разработали проект двухзвенного «танка будущего». Предполагается, что он придет на замену «Армате».

Специалисты считают, что танк «Армата» и его версии останутся эффективными до 2040-х годов.

На замену «Армате» придет танк с двухзвенной сочленённой конструкцией.