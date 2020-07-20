Российские синоптики рассказали о погоде в августе

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Погода на большей части России в августе будет в пределах климатической нормы или теплее обычного, сообщает Гидрометцентр.

Теплее обычного последний месяц лета прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.

Прохладнее, чем обычно, в августе будет в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге. Но там все равно будет в пределах +30 градусов. Прохладным август может быть на Алтае.

В Москве и Подмосковье следующий месяц, как ожидается, будет в пределах климатической нормы: ночью будет 9-14 градусов, а днем - 20-25 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до плюс 5-10 градусов, а днем будет не выше плюс 15 градусов.

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях дневная температура ожидается в пределах 19-24 градусов. Такая же температура будет Иркутской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Амурской области. До 26 градусов ожидается в Приморье и на юге Хабаровского края, на юге Западной Сибири.

На Чукотке, в Магаданской области, на северо-западе Якутии синоптики прогнозируют погоду прохладнее обычного, пишет «Российская газета».

Как сообщалось, июнь 2020 года занял третье место среди самых теплых месячных месяцев в России за всю историю метеорологических наблюдений.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, прошлый месяц стал самым теплым, после июня 2012 и 2016 года. При этом по регионам страны температурные аномалии распределились неравномерно.

Рекордно тепло было в арктическом регионе - Колыма, Якутия, Чукотка. Самые большие отрицательные аномалии, до минус двух градусов, были на юге Урала и в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.