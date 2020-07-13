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Российские рыбаки поймали акулу в реке

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 15:14
1 мин
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фото: Wikipedia

Сахалинские рыбаки поймали акулу весом около 100 килограммов. Её выловили на спиннинг в устье реки Красногорки.

Руководитель природоохранной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал, что обычно акулы заходят в реки охотясь за рыбой. По его словам, рыбакам удалось поймать сельдевую акулу, пишет «Лента.Ру».

Средний размер сельдевых акул составляет около 2,5 м, а масса 135 кг. Это очень активные и быстрые акулы, могут встречаться как в одиночку, так и стаями. При этом большой угрозы для человека не представляют.

Ранее сообщалось, что в США на побережье Северной Калифорнии акула напала на молодого человека.

Как сообщает телеканал Fox News, 26-летний мужчина катался на серфе недалеко от пляжа, который был закрыт из-за коронавируса. Акула напала на него и растерзала. Молодой человек скончался на месте происшествия.

темы
Россия
общество
акула
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