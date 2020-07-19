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Российские разработчики вакцины от COVID-19 призывают не расслабляться

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 12:45
1 мин
Photo
Flickr

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян о возможном росте заболеваемости COVID-19. По словам эксперта, успехи по борьбе с недугом можно закрепить лишь массовой вакцинацией.

Гинцбург также подчеркнул, что несмотря на отсутствие пика, специалистов «ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее».

Также, в интервью ТАСС, Гинцбургом была затронута тема разработки вакцины для детей. По словам ученого, испытания подобного препарата могут быть проведены только после окончательных успехов в разработке «взрослой» версии.

Напомним, 15 июля Сеченовский университет, в котром проводились испытания вакцины от COVID-19, выписал первую партию добровольцев. Побочным симптомом вакцинации оказалось кратковременное повышение температуры в ряде случаев. В свою очередь, массовая вакцинация взрослого населения России может стартовать уже осенью этого года.

темы
вакцинация
COVID-19
центр Гамалеи
1 мин