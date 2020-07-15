Российские мужчины за год заработали больше женщин

Общество

ФОто: pixabay.com

По итогам прошлого года мужчины в России зарабатывали в среднем на 27,9% больше женщин.

Как говорится в документе, подготовленном для ООН кабмином России, в 2019 году работу имели 70,6% мужчин и 55,4% женщин в возрасте от 15 лет и старше. Официальный уровень безработицы у женщин был немного ниже, чем у мужчин — 4,4% против 4,8%, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, эксперты компании Boston Consulting Group (BCG) спрогнозировали рост безработицы в РФ. Они рассматривают три возможных варианта развития ситуации с коронавирусом.

В первом случае предполагается быстрое окончание пандемии, без повторных волн заражения. В таком случае безработица достигнет 6-7%, а доходы населения сократятся на 2-3%.

Если всплеск заражений повторится, а карантинные меры затянутся, безработица вырастет до 8-10%, падение доходов населения увеличится на 4-6%.

В случае жестких ограничительных мер во всех регионах страны и длительного кризиса российской экономики, безработица может достигнуть 12-15%, а сокращение доходов вырастет до 9-12%.