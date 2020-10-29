Российские летучие мыши опасны не меньше китайских. У них в крови тоже опасные вирусы

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Анна Сперанская, специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала, что у российских летучих мышей, как и у китайских, нашли коронавирусы.

Какие именно типы вирусов были обнаружены - специалистам пока установить не удалось. Сейчас этим вопросом занимаются сотрудники Роспотребнадзора.

Кроме коронавирусов, в крови летучих мышей был найден еще целый ряд других инфекций, добавила Сперанская.

Специалист напомнила, что летучие мыши в России не менее опасны, чем любые другие дикие животные, которые могут переносить опасные для людей инфекции, передаёт Lenta.ru.