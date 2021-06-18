Российские леса дарят жителям богатый урожай белых грибов
Лето всегда у многих россиян ассоциируется с отпуском на море. Это необходимо каждой семье - подышать морским воздухом, полюбоваться видами. И отдохнуть без масок и перчаток.
Однако первый месяц лета подходит к завершению, и мы видим, что наши курорты заполнены отдыхающими, упуская из виду один из наиболее полезных способов отдыха – «тихую охоту».
Специальный корреспондент «Русской Планеты» Рыжик Сергей, любитель «тихой охоты», заглянул в один из лесов Владимирской области. Да, конечно, учитывая огромное количество клещей, пришлось основательно подготовиться.
Белые грибы встречаются очень часто. Нет червивых, все свеженькие и мясистые. За пару часов нашим корреспондентом было собрано более 10 килограмм свежей продукции.
Пока все загорают, есть возможность пополнить запасы на зиму. В лесу ограничений не нужно. Погуляли, грибочков собрали, спину размяли и свежим воздухом подышали.
Всем отличных выходных и удачной «тихой охоты».