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Российские аптеки отказываются от торговли успокоительным средством феназепам

Лилия Караева
13 апреля, 2021 12:53
2 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 12:53
2 мин
Аптека
Global Look Press

Аптеки в России отказываются от продажи успокоительного средства феназепам. Причина кроется в новых правилах Минздрава, выполнять которые торговые точки не смогут.

О массовом отказе аптек от феназепама рассказал источник в крупнейшей аптечной сети. Минздрав отнес лекарство к сильнодействующим и ввел на него учет, который означает, что в любой момент в аптеку может прийти проверка и сверить число реализованных упаковок и взятых у покупателей рецептов.

Это одна из причин отказа. Вторая связана с тем, что препарат входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах - для их реализации сети должны иметь лицензию, у большинства ее нет.

Разрешительный документ есть у 10% всех аптек, пишут «Ведомости». Для получения лицензии нужно арендовать помещение, снабдить его специальным оборудованием, установить сигнализацию и встать на охрану в Росгвардии. Прибыль от реализации таких препаратов не оправдывает вложений.

Ранее сообщалось, что из российских аптек продолжают пропадать препараты от коронавируса.

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ТЕГИ
Россия
Аптеки
Феназепам
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