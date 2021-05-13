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Российская вакцина «Спутник V» обрела еще одну «сильную сторону»

Антон Мельников
13 мая, 2021 23:13
1 мин
Антон Мельников
13 мая, 2021 23:13
1 мин
Pixabay
Pixabay

Прививка российской вакциной от коронавируса «Спутник V» позволит въехать на территорию Греции. Также страна будет впускать привитых препаратом из Китая. Об этом сообщил глава Минтуризма Греции Харис Теохарис.

Возможность посетить страну для зарубежных туристов откроется с 15 мая.

Министр заметил, что страны по-разному относятся к путешественникам, некоторых отправляют на карантин или же принимают сертификаты о прохождении вакцинации. У Греции же есть «собственная конкретная позиция».

«В этом плане есть предложение Европейской комиссии, но у нас есть наша собственная конкретная позиция, - заявил Теохарис.

«Особенно в этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как »Спутник« и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки», - приводит слова министра «ТАСС».

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ТЕГИ
Туризм
Греция
Вакцина
Спутник V
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