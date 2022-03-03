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Российская спецоперация на Украине ударила россиян по зубам
3 марта, 2022 17:26
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Valery Lukyanov/Russian Look
Стоматологи России в панике подыскивают замену европейским обезболивающим, составам для протезирования и хирургическим инструментам.
«Ситуация катастрофическая, - признался челюстно-лицевой хирург частной московской клиники на улице Руставели Геннадий Шаргородский. – 99% всех наших расходников – импортные.
Я работаю с материалами из Германии и Швеции, они подорожали в четыре раза, их хватит еще на 8 месяцев».
По словам медика, которые приводит информационный портал «URA.ru» если европейские фармацевтические компании присоединяться к санкциям, российским стоматологам придется договариваться о поставках расходных материалов из Китая и Кореи. Однако на этой уйдет время. Кроме того, азиатские аналоги в этой сфере менее качественные.
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