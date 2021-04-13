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Российская молодежь до 35 лет получит возможность учиться в вузах на бюджетных местах

Артем Денисов
13 апреля, 2021 06:36
2 мин
Артем Денисов
13 апреля, 2021 06:36
2 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России молодые люди до 35 лет могут получить разрешение учиться на бюджетных местах в вузах.

Проект закона об этом 13 апреля будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Авторы инициативы предлагают поднять возраст россиян, имеющих право поступать на бюджетные места, до 35 лет. В пояснительной записке к документу сказано, что к категории «молодежь» относятся лица от 14 до 35 лет включительно. При этом сегодня высшее образование финансируется из федерального бюджета из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет.

По словам парламентариев, у россиян до 35 лет включительно наблюдается спрос на получение высшего образования, а значит данная инициатива станет востребованной.

Обеспечение образования еще миллиона студентов обойдется более чем в 100 миллиардов рублей, пишут «Известия».

Как сообщалось, жители России готовы потратить 6-10 лет для того, чтобы накопить 350 тысяч рублей на высшее образование для своих детей, сказано в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни».

31% опрошенных родителей начинают формировать бюджет на вуз в возрасте 26-35 лет. Лидерство за 36-45-летними — на них приходится 35%. Совсем небольшой процент зафиксирован и среди россиян старше 56 лет.

Ранее по теме:  Россияне копят 10 лет на образование для своих детей
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