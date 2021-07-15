Новости – Люди
Люди
Российская медицинская разработка покорила половину планеты
15 июля, 2021 18:25
1 мин
1 мин
Andy Dean/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress
Население стран, где одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», превысило отметку в 3,7 миллиарда человек. Таким образом, препарат стал доступен примерно половине населения всей планеты. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Общее население всех стран, одобривших »Спутник V«, составляет более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли», - сообщили в фонде.
Последней на сегодняшний день страной, которая одобрила российскую вакцину, стала Нигерия. Это уже 68-е государство, зарегистрировавшее препарат. Нигерия является самой густонаселенной африканской страной, в ней проживает свыше 200 миллионов человек, отмечает «Газета.ru».
Обсудите на форуме:
Уже 68-я страна одобрила применение "Спутника V" на своей территории. Доверяете ли Вы этой вакцине?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку