Российская компания попыталась отсудить у Google 10 млн рублей и запретить YouTube

Общество

Фото: Freepic

Московский городской суд решил пока не блокировать YouTube в России. О блокровке сервиса суд просила российская компания «Онтаргет», которая занимается разработкой HR-тестов. Ответчиком по делу выступала американская корпорация Google.

Согласно материалам дела, «Онтаргет» просил просил ограничить доступ ко всему сервису из-за неоднократного и неправомерного размещения информации. Российская компания пыталась защитить свои права на пять произведений науки, размещенных на YouTube.

Кроме этого, истец хотел взыскать оt Google 10 млн рублей в качестве компенсации а нарушение исключительного права в виде упущенной выгоды, а также требовал оплаты судебных расходов и госпошлины на общую сумму около 100 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения дела, суд обязал американскую корпорацию выплатить компании «Онтаргет» 6 тысяч реблей госпошлины и 30,9 тысяч рублей за услуги нотариуса, а также удалить спорные видеоролики.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами, пишет ТАСС.