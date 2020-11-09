Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым

Лилия Караева
9 ноября, 2020 12:00
1 мин
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов
Mymsk.online

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск о расторжении брака с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Для него эта новость стала неожиданностью.

Исковое заявление поступило в районный суд Москвы 6 ноября. В нем Федосеева-Шукшина просит расторгнуть заключенный 20 ноября 2018 года брак.

В качестве обоснования она указывает, что супружеские отношения между ними прекращены, истец и ответчик проживают отдельно и совместное хозяйство не ведут. По словам актрисы, Алибасов уклоняется от добровольного расторжения брака.

Представитель ответчика, PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин сказал РЕН ТВ: «Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже».

Дата судебного заседания по делу о разводе еще не назначена. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник сказала, что последней каплей для доверительницы стали публикации о новой помощнице Алибасова и откровенные фото и видео с ней.

Ранее сообщалось, что Алибасов переписал завещание.

темы
развод
Федосеева-Шукшина
Бари Алибасов
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!