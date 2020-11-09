Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым

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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск о расторжении брака с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Для него эта новость стала неожиданностью.

Исковое заявление поступило в районный суд Москвы 6 ноября. В нем Федосеева-Шукшина просит расторгнуть заключенный 20 ноября 2018 года брак.

В качестве обоснования она указывает, что супружеские отношения между ними прекращены, истец и ответчик проживают отдельно и совместное хозяйство не ведут. По словам актрисы, Алибасов уклоняется от добровольного расторжения брака.

Представитель ответчика, PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин сказал РЕН ТВ: «Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже».

Дата судебного заседания по делу о разводе еще не назначена. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник сказала, что последней каплей для доверительницы стали публикации о новой помощнице Алибасова и откровенные фото и видео с ней.

Ранее сообщалось, что Алибасов переписал завещание.