В России вышла Конституция в стихах и картинках

В России появилась «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны». Ее авторы – поэт и музыкант Алла Васильева и вице-президент Фонда образовательных проектов «Стратегия будущего» Антон Семикин. Считается, что инициатива издания необычного тома принадлежит спикеру Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

Книга, которую будут изучать на факультативных занятиях в российских школах, уже получила одобрение в Совете федерации РФ и Государственной думе.

В ней более 120 страниц, она иллюстрирована рисунками детей, приславших свои работы на конкурс «Если бы я был президентом», проходивший весной этого года. Следует добавить, что конституция, изложенная в детских стихах, ввиду ее несомненной актуальности – о чем будет сказано позже - будет издана незамедлительно - в текущем августе

…Редкая книга захватывает с первых строк. Нечасто – даже в наше, богатое событиями время – потрясает, заставляет перечитывать вновь и вновь. Взрослые уже очарованы, детей, безусловно, ожидает такая же участь… Простите, восторг. Спешу цитировать. Начну с начала, ибо пропустить хотя бы слово было бы досадной ошибкой – едва ли не каждое каждое сверкает, подобно драгоценному бриллианту:

Ребята, мы сейчас расскажем

Вам Конституцию страны,

В доступном свете вам покажем,

Что ею вы защищены.

На страже ваших интересов

И день и ночь она стоит.

Она не терпит компромиссов,

В ней голос чести говорит.

Все верно, все так. Мы это знаем, испытали, за что государству несказанно благодарны. Стиль, как и подобает столь значительному произведению, величественный – «Глaгoл вpeмeн! мeтaллa звoн!», - однако не лишенный ласковых, доверительных нот, поскольку адресован юным читателям. Так и видится добрый рассказчик, вокруг которого расселись внимающие ему дети. Они, как и их предки (те, увы, не дожили), будут верить в грядущее счастье:

«Экономически стабильным быть настоящее должно. И будущее светлым будет, когда ответственность за все…»

Поэты, во все времена славившие отчизну, радостно переворачиваются в истлевших гробах. Ужо, нашлись им достойные последователи! Перо их легко, чисто, бег слов по бумаге стремителен и легок:

«Гордись, в России что родился! Что Конституция дала. Тебе и право и возможность. Отстаивать свои права…»

Это доказывает жизнь, это показали недавние события в Москве, где было так, как в стихах Васильевой и Семикина:

«И в демонстрациях, в собраньях / Защищены твои права, и в митингах ты тоже можешь принять участие всегда…» Мы видели, как четко и слаженно действовали правоохранители, как бережно и участливо отнеслись они к участникам акций протеста. Последние на себе ощутили, что «мы правовое государство», где «принадлежит на роду власть», где «равноправные законы, чтоб выборность всегда велась»

Нельзя не отметить смелый полет мысли авторов, причудливую метафоричность их строк. К примеру, судебную систему России они сравнили с совой:

«Она у нас ночная птица, большие уши и глаза, блюдет она законы наши, систем судебных письмена…»

Особенно меня впечатлили строки о больших ушах и глазах. В них создатели книги почтили память сотрудников славных советских ведомств ВЧК-НИКВД-КГБ, особо отметив их умение настигать коварного врага, заставать врасплох ночной порой, когда он сладко и безмятежно спит. Однако и в наши дни органы правопорядка сохраняют бдительность. На это явственно намекают следующие строки:

«Она практически бесшумно к любому может подлететь, особое строенье перьев дает ей жертвой завладеть».

Последние строки звучат загадочно, таинственно. От них даже даже веет скрытой угрозой. Однако, как показали события последних лет, законопослушным гражданам нечего опасаться. А вот темные личности, расхитители капиталистической собственности, должны трепетать. Их ждет суровая расплата…

Дети, как известно, создания хрупкие, несмышленые. Многого не знают, не ведают.

Но благодаря конституции в детских стихах, они с младых ногтей поймут, что в России царит закон и справедливость, надо только «платить налоги регулярно». Разберутся и в международных событиях, где все максимально просто: «Америке мечта быть главной заснуть спокойно не дает, а на Украине «разожгли войну и месть»

Авторами книги двигало желание, как декларировал один из них, «развить в детях желание понимать, что такое государство и гражданин», «дать больше информации о том, кто такой россиянин» и понять, что в стране «нет тех, кто разделен на касты и классы, и есть общие права и обязанности». Как мне кажется, они своей цели добились.

Ребятишки, познакомившись с книгой, будут готовы пройти суровую школу патриотизма, который разбудит любовь к родине. А если она уже есть, то чувство станет еще горячей. Несомненно, найдет отклик страстный призыв:

«И в политическую жизнь активно ты всегда входи. Высказывай свои сужденья, чтоб не было насилья, лжи».

Не возникает сомнений, что если над родиной нависнут злые тучи:

«Ты на ее защиту встанешь , и в руку ты ружье возьмешь, и будешь защищать Россию…»

Впрочем, не исключен трагический, но почетный финал: «…А может, за нее падешь». Перспектива не радостная, однако героические примеры должны вдохновлять…

Отклики на выход упомянутой книги разнообразны, разнолики. Иные известные люди ее критикуют: мол, замысел хорош, но исполнен без блеска, вирши слабы, несовершенны. И – подражательны. Однако не стану цитировать хулителей, дабы не омрачить мой страстный панегирик. Выскажу собственное мнение по поводу прочитанного.

Я бы сказал, что в «Конституции России в стихах и картинках для граждан великой страны» слышатся ноты родных, греющих душу строк. Например, лермонтовских:

«Сам узнаешь, будет время, бранное житье; Смело вденешь ногу в стремя и возьмешь ружье…»

Приходят на память и строки Сергея Михалкова, призывающего детей:

«Стать пилотом, быть отважным моряком, чтоб лежать за пулеметом, управлять грузовиком».

Вспомнилось - и неспроста - стихотворение Маргариты Ивенсен, про маленького Ленина с кудрявой головой, который «бегал в валенках по горке ледяной». Видно, что авторы вышли из старого, не раз раз перелицованного, но еще крепкого ленинского пальто. И даже показалось, что Владимир Ильич на портрете хитро прищурился, порадовался, что его вспомнили…

Тянет от текста душистым сталинским табаком. Потому что не теряют веры авторы книги, что порушенный Советский Союз, который холил и лелеял легендарный вождь, может возродиться. Они мечтают, что пройдут годы, рассеется тьма над миром и снова соберутся в одну большую семью братские республики. Ну пока «стоим мы за свою Отчизну - Союз народов вековой, / И нет мы говорим расизму, / И верим в справедливый строй!»

Вроде все сказал, что хотел… Ан, нет, кое-что добавлю на прощанье. Всем книга хороша, полезна. Жаль только, что нет в ней ничего про президента РФ, гаранта конституции, который давно и уверенно ведет нас вперед по пути прогресса и созидания. Автор этих строк предложил бы авторам подумать, как восполнить такой пробел в следующем издании «Конституции России в стихах и картинках для граждан великой страны». В качестве образца - нет, не для подражания, а вдохновения - предлагаю строки незабвенного Сергея Михалкова о товарище Брежневе:

У меня перед глазами

Зал Кремлевского дворца.

Выступает перед нами

Человек с душой бойца.

Человек партийной чести,

Он не раз бывал в бою

И вошел со мною вместе

В биографию мою…

