В России не во что вложить деньги

Неумолимая статистика

Доля мелких клиентов биржевых брокеров в России за год выросла в два раза, с 5% до 10%. «Мелкий» в понимании биржевиков – это имеющий активный счет с суммой не более 100 тысяч рублей. Можно, конечно, поиронизировать, что это бывшие крупные клиенты («– Кто бы не хотел стать миллионером? – Миллиардер!»), но все не так радужно: люди с небольшими сбережениями действительно массово заходят на биржу.

Статистику эту дала финансовая группа БКС, и к ней можно было бы отнестись скептически – дескать, брокер заманивает розничных клиентов, – но она подтверждается и данными Центробанка. Регулятор сообщает, что средний размер индивидуального инвестиционного счета у биржевых брокеров снижается уже год, и, в частности, во II квартале 2019 года уменьшился сразу на 11%, со 117 тыс. до 104 тыс. руб.

Аналогичное снижение, уточняет РБК , и в доверительном управлении (где сделки осуществляет брокер, а не клиент) – средний счет составлял 373 тыс., а теперь 334 тыс. руб. «Финам» отчитывается о снижении среднего счета за год с 630 тыс. до 540 тыс. Понятно, что отчасти это связано с тем, что брокерские конторы и рынок умело «щипают» наивных клиентов, но и приток мелких игроков несомненен. Любопытно, что удвоение их доли за год произошло, несмотря на запрет рекламы подобных услуг: нет сомнений, что если бы они активно рекламировались, рынок «форекса» притянул бы куда больше россиян.

То есть услуга вложения денег в абстрактное совладение предприятиями в России становится все более востребованной. Почему?

Ликбез по рынку акций

Совсем недавно «Русская планета» перечисляла способы инвестирования в России и пришла к выводу, что лучшая инвестиция – в собственных детей. Многие привыкли хранить деньги на депозитах, но декларированное Центробанком снижение инфляции привело к реальному снижению ставок, а в обозримом будущем мы вообще можем получить отрицательные проценты по своим вкладам. Покупать жилье имеет смысл, когда у тебя хотя бы пара миллионов на первый взнос в благополучном регионе, потому что вкладываться в недвижимость депрессивных регионов – значит быть очень большим оптимистом.

И народ потянулся на биржу. Помимо теоретической возможности сохранить («Роснефть» или Facebook в обозримом будущем не развалятся) или приумножить (перспективных стартапов сейчас масса) свои сбережения, тут есть еще и психологический момент: многим приятно чувствовать себя совладельцами чего-либо значимого.

По идее, акция – это доля собственности в предприятии, дающая право участвовать, во-первых, в управлении этим предприятием, во-вторых, в распределении его прибыли. Так было изначально. Впоследствии акции зажили собственной жизнью, стали объектом спекуляций и средством управления рынками. Вызвали к жизни несколько глобальных кризисов и сотни мелких, обогатили тысячи людей и разорили миллионы. Считается, что грамотный инвестор способен обыграть начинающих; для повышения грамотности предлагаются разнообразные книги и курсы, среди которых мы можем выделить, пожалуй, лучший труд – «Незнайку на Луне» Николая Носова. Хорошо усвоивший ее содержание инвестор никогда не потеряет деньги на бирже, потому что туда просто не пойдет. Может, именно поэтому данный учебник капитализма недавно подвергался проверке на экстремизм.

Иметь дело с российскими акциями нормальному человеку противопоказано. Участвовали в «народных IPO» ВТБ? Оценили прибыльность? Акции ВТБ до сих пор намного дешевле в рублях, чем при размещении в 2007 (!) году. То есть народ попросту обобрали.

Биржевые ставки

Дамы и господа инвесторы! Сколько бы вы ни купили акций на свои сто тысяч, на самом деле они не стоят ровным счетом ничего. Это всего лишь нули и единицы программного кода, не имеющие никакого отношения к реальному предприятию, частичку которого они как бы олицетворяют. Даже несмотря на то, что вкладывается «планктон» в основном в «голубые фишки», то есть акции крупнейших, наиболее стабильных компаний. В целом это логично и более осмотрительно, чем инвестировать в малоизвестные компании, где можно, конечно, быстро подняться, а можно и остаться ни с чем.

Столь рискованное поведение сильно напоминает еще один огромный рынок, в который также пытаются «инвестировать» обладатели небольших сбережений. Речь идет о букмекерах, которые идут в наступление по всему миру. Так, Верховный суд традиционно осторожной в делах азарта Америке в 2018 году разрешил делать ставки на события всех профессиональных лиг – все причастные радостно потирают руки. «Выигрышных» стратегий в этом деле – не перечесть, telegram-каналов с «результатами будущих событий» уже, кажется, больше, чем биржевых экспертов.

И простаки ведутся. Некоторые даже выигрывают – так прикармливают улов опытные рыбаки.

* * *

В экономике здорового государства накопленные деньги либо вкладываются в реальное дело, либо, если у вас нет деловой жилки, идут на депозиты, где не лежат мертвым грузом, а работают в экономике. В России, к сожалению, честно заработавший сколько-нибудь приличную сумму человек вынужден только беспокоиться за ее сохранность, не имея верного механизма хотя бы ее сбережения.

Но это не повод идти и отдавать свои деньги на бирже.