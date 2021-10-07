России удастся одержать победу в войне с Китаем — «противников» остановят крещением на Урале
Депутат Государственной думы от Свердловской области Жанна Рябцева убеждена - в случае войны с Китаем России удастся одержать победу, потому как всех китайцев к тому времени уже крестят.
Политик считает, что дальше Урала «противникам» пробраться не удастся, «потому что их до этого времени будут крестить. И крестить их будут в самом большом православном храме в мире», - заявила Рябцева на видео, распространившемся в социальных сетях.
Позже оказалось, что запись была сделана ею «много лет назад», почему он заинтересовал пользователей только сейчас, неясно. К тому же, громадный храм на 25 этажей под Екатеринбургом, строительство которого анонсировал в 2019 году отец Сергий, не будет возведен. Люди передумали. По планам, в нем должны были крестить китайцев и русских, передает URA.RU.
Ранее в России предрекли войну с Украиной.