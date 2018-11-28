В России только 10% сирот выйдут в жизнь

Реальность киношная и действительная разительно отличаются не только нашей стране. Вспомните, сколько потрясающих фильмов о судьбах воспитанников детского дома создано советскими и российскими кинематографистами? И, как правило, каждый из воспитанников детского дома — это успешный, состоявшийся, selfmademan (или, напротив, woman).

В жизни таких людей единицы. И большинство детей и подростков, которые по тем или иным причинам оказываются в детских домах обречены. На что? Статистика сурова. И придумываем её не мы. Фраза: «Страна воспитает» — звучит холодно и донельзя цинично. На практике государство, по определению, не может быть ни воспитателем, ни нянькой, ни сталкером в счастливую жизнь, где ладно строится карьера, а где-то там горит очаг, у которого тебя ждёт созданная семья.

Потенциальные «смертники»

Россия непрестанно лидирует по количеству детей, оказавшихся на попечении державы. Выходцы из стен детских домов-интернатов, оставшись с реальностью тет-а-тет, не знают, что делать дальше. Ещё вчера у них была крыша над головой и воспитатели, подсказывавшие, что делать и как жить. Им была предоставлена еда, одежда, книги.

А что ждёт на выходе из детдома?

Государство даст сиротам материальную помощь. Тем, кто поступит на очное отделение в колледже, будут платить 6000 рублей (актуально для Московской области).

Полагаются бесплатные обеды в столовых учебных заведений или общежитий при них. Дадут бесплатный проездной. Оплатят приобретение учебников.

Те, кто не возжелал или не смог «грызть гранит науки», получат жильё от государства. Но только в том случае, если от родителей в наследство не осталось ни комнаты, ни квартиры. И это, без иронии, очень важный фактор. «В никуда» ребят не выпускают. Детдомовцы получают, согласно федеральному нормативу, жилплощадь, которая не может быть менее 33 м2.

Однако на практике ключи от квартиры или хотя бы комнаты часто вручают далеко не сразу. Формируются очереди, пребывание в которых может растянуться на годы. Но и на этом спасибо.

Никаких психологов. Никаких социальных педагогов для тех, кто ещё вчера проживал под опекой российского государства, а сегодня оказался один на один с собой, не предусмотрено. «Выживает сильнейший!» — таков закон.

И процент выживаемости воспитанников детских домов запредельно низкий

Начнём с того, что каждый десятый «воспитанник государства», будучи предоставленным самому себе, делает шаг из окна, 40% выпускников детских домов отправляются в «места не столь отдалённые» за совершение преступлений той или иной степени тяжести. Мало кто достигнет хотя бы 40-летнего возраста. Эта, поистине, ужасающая статистика предоставлена Генеральной прокуратурой.

Успешными или хотя бы в какой-то степени состоявшимся гражданином становится, опять-таки, только каждый десятый. Для остальных встреча с реальностью оказывается настоящим шоком, глубочайшим потрясением, справиться с которым они не в силах.

«Ступеньки» — шанс остаться в строю

Выжить в предлагаемых обстоятельствах безграничной свободы помогают пока что единичные проекты предварительной социальной адаптации. Абсолютно уникальным и не имеющим на сегодняшний день аналогов является социальный стартап «Ступеньки». Проект в первую очередь нацелен на помощь детям в выборе своего настоящего пути, в профессиональном направлении, поднятии самооценки и формировании веры в себя.

— Что такое проект «Ступеньки»? — отвечает на вопрос корреспондента «РП» руководитель проекта, педагог с уникальным стажем работы с воспитанниками детских домов Юлия Гусейнова. — Представьте себе, восемь одних и тех же детей в течение года каждый месяц вывозятся из детского дома в московскую квартиру на 4-5 дней. На это время каждый из них получает определённую сумму средств. Они решают, как будут питаться, вместе или раздельно, покупают продукты, сами готовят себе еду. Одно из ключевых направлений – это профилактика мошенничества. Учат в «Ступеньках» как не стать жертвой мошенников, которые могут скрываться и под видом представителя полиции, а конечной целью иметь захват имущества воспитанника детского дома, переданного ему государством по наступлению совершеннолетия.

— Кто-то, — продолжает Юлия. — Впервые понимает, как ездить в метро. Кто-то в первый раз сталкивается со стоимостью продуктов. Но — главное! —ребята осознают, что теперь над ними нет никакого контроля. Никто не говорит, во сколько им ложиться спать, что им делать. Они сами решают, как им жить. Но мы предупреждаем их о том, что в этот промежуток времени они сами отвечают за свою жизнь.

«Прививка самостоятельности»

Было бы несколько наивно полагать, что, получив n-ную сумму денежных средств и попробовав пожить самостоятельною жизнью в благоустроенной, снятой добрыми дядями и тётями квартире, молодые люди преображаются и мгновенно становятся успешными и самостоятельными.

Происходящее — только часть уникальной программной работы «Ступенек». Детдомовскую молодёжь учат строить отношения с людьми, выбирать свой жизненный путь, вдумчиво анализируя персональные предпочтения, зарабатывать средства и, конечно, распоряжаться ими.

Ежедневно молодых людей посещают гости. Это не только психологи, но и деловые или просто успешные люди, которые в своём напряжённом рабочем графике изыскали время для общения с этой группой молодых граждан, которые завтра вступят в такую большую и такую непростую взрослую жизнь.

Они рассказывают о себе и своём жизненном пути. В ходе этих встреч и диалогов, многие ребята, на которых в детских домах давно поставили маленький и жирный крестик, задумываются о своём призвании и находят жизненные примеры, достойные подражания.

Кому-то в голову приходят мысли о выборе профессии. Кто-то понимает, что небезразличен.

— Один из наших воспитанников состоит на учёте. И с точки зрения многих опекающих его взрослых «безнадёжен». Но, пообщавшись с нашими гостями, он вдруг понял, что может вкусно готовить и хотел бы учиться на повара, сейчас решается вопрос о его зачислении в профильный колледж. Итог? У мальчика может иначе сложиться жизнь, — говорит, не скрывая радости, Юлия.

Каждый из тех, кому посчастливилось в юном возрасте стать резидентом «Ступенек», лишён возможности скучать.

Спортивные секции и культурные мероприятия, выставки, экскурсии и совместные праздники. В ходе пробного занятия в Академию бокса их учили тому, чего нет ни в одной из программ обучения детских домов России — держать удар. В схватке. В жизни. И в схватке с жизнью, которую им предстоит не проиграть, а выиграть.

В их победу очень хочется верить.

Сегодня в проекте участвуют подростки из 4-х детских домов и около 50-ти волонтёров, которые, став их наставниками, частично взяли на себя ответственность за их судьбу.

Что в результате? Дети, ощутившие вдруг, что этот огромный мир поворачивается к ним лицом, в разы улучшают свою успеваемость, находят занятие по душе, а главное, становятся на совершенно другой, отличный от намеченного судьбой-злодейкой, путь.

Что дальше?

Горстка воспитанников 4-х российских детских домов (которых в России 1520) будет жить, хочется верить, счастливой и полноценной жизнью.

А что же остальные? Проект «Ступеньки» стартовал. Он может приобрести общефедеральное, беспрецедентно важное значение, если мы захотим оказаться через 5, 10, 15 лет в несколько ином обществе. Ни уголовников, наркоманов и алкоголиков, а людей, однажды приобретших смысл в жизни и наметивших цель вместе с проектом «Ступеньки».

Вливая колоссальные финансы во все мыслимые и не мыслимые сферы, начиная с «оборонки» и заканчивая «высокими технологиями», государство почему-то не всегда помнит о том, что обороноспособность страны возрастает в разы, если её населяют трезвые и умные, социально адаптированные и здравомыслящие граждане. Те, кто, как ни банально это прозвучит, умеют распоряжаться своей жизнью. А этим искусством владеет далеко не каждый из выросших даже в полной и вполне благополучной семье. Счастливая же судьба выпускников детских домов в наших с вами руках. И помочь можно не только рублём.

— Конечно же, нам очень нужны финансы, — говорит Юлия Гусейнова. — И мы будем благодарны за любую поддержку. Каждая «смена» (прим. автора: так, словно в детском лагере, называется группа молодых сирот, которым выпадает счастливый билет — попробовать в «Ступеньках» самостоятельность «на вкус, запах и цвет») обходится нам в 100-150 тысяч рублей. Сейчас мы собираем средства на три ближайшие смены.

Также мы будем благодарны за предоставление во временное пользование квартиры в Москве для проведения смены.

— А как с человеческим ресурсом?

— Как раз с этим нет больших проблем. Пообщаться с ребятами и поделиться с ними жизненным опытом изъявило желание достаточно большое количество людей, среди которых и бизнесмены, и представители мира искусства, и психологи, и просто успешные люди.

Это радует. Но сколько ребят из детских домов поднимется по «Ступенькам» к достойной жизни, в которой нет места преступлениям, наркотикам, алкоголю?

Вспоминаются строки известной песни. «Всё зависит от Бога. И немного от нас».

И, конечно же, от тех, кто сегодня выстраивает ступеньки благополучия для никому не нужных и не интересных подростков, ожидая нашей помощи.

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