В России растет интерес молодежи к наукам

Результаты четвертого сезона всероссийского онлайн-тестирования по естественным наукам Лиги Знаний «Естественный интеллект» подтверждают рост интереса россиян к естественным наукам.

В четвертом сезоне уровень знаний по химии, физике, биологии и географии проверили рекордное количество человек за историю проекта – 11 574 участника из 84 регионов РФ – это в 2 раза больше, чем в прошлых сезонах Лиги Знаний «Естественный интеллект». Общее количество участников проекта за все четыре сезона составило 29 600 человек. На основе данных результатов можно сделать вывод о том, что интерес к естественным наукам в России с каждым годом растет.

Сегодня наблюдается появление многочисленных научно-популярных мероприятий, лекториев, образовательных платформ и сайтов, а также рост образовательного видеоконтента на научную тематику, в том числе среди блогеров. Это говорит о высоком интересе населения – прежде всего, молодежи – к естественным и точным наукам. Подъем интереса особенно выражен к таким областям, как медицина, IT-технологии, биология, физика и химия

Отдельно стоит выделить школьников: мотивация подрастающего поколения к изучению естественных наук стремительно растет. Статистика Лиги Знаний «Естественный интеллект» показывает положительную динамику по количеству участников школьного возраста в проекте: 16,8% в первом сезоне, 26,5% во втором, 26% в третьем и 39% в четвертом сезоне.

«На данный момент образовался устойчивый тренд в медиапространстве: умным быть модно. Мы связываем это с тем, что появляются новые, более интересные для молодежи форматы получения знаний, одним из которых является проект Лига Знаний «Естественный интеллект». Основная цель нашего тестирования – популяризация науки и повышение уровня естественнонаучной грамотности россиян. Для достижения данной цели мы используем различные инструменты мотивации участников, в том числе элементы геймификации, которые привлекают молодёжь», – заявила Ирина Лаврова, директор по коммуникациям и связям с государственными и общественными организациями компании Bayer.

«Действительно, интерес к науке стремительно растет. К счастью, молодое поколение использует интернет не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы узнать что-то новое. Если говорить о YouTube, мы ежедневно наблюдаем повышающийся спрос на научно-популярный контент – количество просмотров и подписчиков образовательных каналов заметно увеличивается. По моему мнению, эта тенденция будет развиваться и дальше», – отметил Дмитрий Побединский, автор и ведущий YouTube-канала «Физика от Побединского»

Результаты тестирования Лиги Знаний «Естественный интеллект» также показали, что наиболее изученной дисциплиной естественнонаучной направленности для россиян стала физика – 50,6% правильных ответов, на втором месте химия – 49,7%, на третьем месте биология – 47,9%, завершает список география – 39,1% правильных ответов. Самые высокие результаты показали жители Свердловской области со средним баллом 35,6 из 87 максимальных, за ними следует Новосибирская область со средним баллом 35,5 и Санкт-Петербург со средним баллом 32,9.

Проект поддержали Российская академия наук (РАН), факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева, ФИЦ Биотехнологии РАН, Институт биоорганической химии РАН. Информационную поддержку образовательной инициативе оказывают мультимедийный проект ТАСС «Чердак», информационно-сервисный проект холдинга Rambler «Индикатор», научно-популярный познавательный телеканал «Наука», научно-популярный журнал «Наука и жизнь», проект «Моя планета», журнал GEO, научно-популярный сайт «Биомолекула», «Интерфакс. Образование», федеральный портал «Российское образование».

Лига знаний «Естественный интеллект» – это интерактивное тестирование с элементами игры, направленное на популяризацию научных знаний и повышение естественнонаучной грамотности населения России. Проект стартовал в октябре 2017 года. За четыре сезона в игре приняли участие более 29 000 человек. В основе тестирования лежит многоуровневая игра, построенная на рейтинговой системе. Участники, отвечая на вопросы по биологии, химии, географии и физике, получают баллы и соревнуются с соперниками за первое место в Лиге.