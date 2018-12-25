В России провели масштабное исследование вина
В России провели масштабное исследование вина

Проект «Винный гид» выявил самые качественные отечественные продукты

Завершился первый этап масштабного исследования отечественных вин в рамках запущенного Минпромторгом и Минсельхозом России совместно с Роскачеством проекта «Винный гид России».

Специально для Винного гида России экспертами было закуплено более 300 торговых марок российского вина, 50 из которых – игристые. В исследовании участвовали торговые марки из Крыма и Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области, в ценовой категории от 200 до 1000 рублей.

Игристое вино оценивалось по 100 – балльной системе в соответствии с международной шкалой всемирной организации винограда и вина (OIV). В соответствии с российским ГОСТ «хорошим» считается вино, набравшее по сумме баллов не менее 71. Экспертной комиссией Роскачества для Винного гида России был принят повышенный уровень - 78 баллов. Это среднее значение между ГОСТовскими «хорошо» и «очень хорошо» (86 баллов).

Игристые кубанские брюты

Лучшим вином в категории игристых, произведенных классическим методом, стало игристое вино Выдержанное Розовое Брют «Премиум розовое Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny.

Оно получило максимальный общий балл среди вин, попавших в исследование – 84,9. Эксперты оценили данное вино как напиток с интенсивной игрой пузырьков, чистым, достаточно сложным, комплексным ароматом с фруктовыми и ягодными нотами, структурированным, продолжительным и приятным послевкусием. Стоит отметить, что и цена у данного игристого достаточно высокая – 765 рублей за бутылку.

Следом расположились сразу 3 вина торговой марки «Шато Тамань»: белый брют (84,74 балла), полусухое белое «Мускатное» (84,35 балла) и розовый брют «Селект Розе» (84 балла).

Эксперты также оценили прозрачность и качество цвета данных вин, высокую интенсивность пузырьков, чистый вкус и аромат. На пятом месте расположилось «Мускат оттонель» торговой марки «Фанагория» – 83,8 балла, эксперты оценили его фруктовое послевкусие, чистый и интенсивный аромат, характерный для мускатных сортов.

Подобными характеристиками эксперты дали полусладкому белому игристому вину торговой марки ZB, которое в общем зачете получило 83,78 (6 место) – данное вино также было признано гармоничным и сбалансированным, а также, в соответствии с экспертной оценкой, обладало интенсивными оттенками цветочного меда и сочных белых фруктов.

Белый брют торговой марки «Кубань – вино» одноименной торговой марки занял 7 место в общем рейтинге с общим баллом 83,46. Данное вино оказалось одним из наиболее дешевых – 199 рублей за бутылку. На восьмом месте вновь торговая марка «Фанагория» – белый брют «Кубань. Таманский полуостров» завоевал 83,23 балла – эксперты отметили его чистое и достаточное интенсивное послевкусие.

Практически равный результат получило полусухое розовое вино «Кубань» торговой марки «Юбилейная винодельня» (83,2 балла) и полусладкое розовое вино «Инкерман» одноименной торговой марки (83,11 балла).

Эксперты Роскачества также пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей. Качественные вина по такой цене выпускаются по технологии вторичного брожения в больших емкостях («метод Шарма») производителями, обладающими площадью виноградников более тысячи гектаров.

Полусладкие мифы

Вопреки распространенному мнению о низком качестве игристых полусладких и полусухих вин, этот потребительский стереотип не подтвердился. Эксперты достаточно высоко оценили вина с высоким уровнем сахара, отметив баланс сладости и свежести во вкусе. Отдельно можно выделить розовые полусухие и полусладкие вина, в которых полнота аромата и вкуса обеспечивается оттенками фруктово-ягодной гаммы.

Вина высокого качества, изготовленные классическим методом (с вторичным брожением и выдержкой в бутылке) в недорогой ценовой группе найти сложнее. Такие вина, превосходящие повышенный стандарт Роскачества, можно найти в классе выдержанных игристых вин классическим методом (от 9 до 12 месяцев выдержки в бутылке), но и они встречаются достаточно редко.

Проще найти недорогие и качественные вина, которые изготавливаются по технологиям, распространенным в итальянских регионах Асти и Фриули.  В любом случае, вина, изготовленные классическим методом, будут стоить в диапазоне 800-1000 рублей.

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Места: Россия
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