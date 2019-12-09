В России появилась единая платформа помощи детям

Омский Благотворительный центр «Радуга» начинает сотрудничать с мобильным приложением для благотворителей «Tooba».

«Tooba» - это бесплатная краудфандинговая платформа для благотворительных фондов, являющаяся одной из самых удобных и прозрачных. Размещение благотворительных сборов проходят тщательную проверку от мошенничества. Придумал и воплотил в жизнь проект предприниматель из Дагестана Рамазан Меджидов.

«Как устоявшийся бизнесмен, ‒‒ говорит Рамазан, ‒‒ ты хочешь помогать. Я в этом нуждался. Но это занимало много времени — выискивание людей, которым нужна помощь. Я понял, что нужно создать мобильное приложение, которое в два клика позволит сделать доброе дело. В первую очередь я делал приложение «Tooba» для себя, чтобы мне как донору было удобно, а главное, безопасно помогать. Недавно мы специально замеряли — пожертвование занимает 6 секунд. Ты едешь в машине — раз-раз — и кто-то получил твою помощь».

В течение трех лет шла кропотливая работа программистов. Весь процесс Рамазан финансировал из собственных средств и на деньги его друзей и знакомых. «Этот процесс меня настолько затянул, ‒‒ рассказывает Рамазан, ‒‒ что 95 процентов своего рабочего времени я занимался не работой, а приложением. Подчиненные даже перестали меня узнавать, их начальника. Спрашивали у меня: а вам кого? А я со смехом отвечал: я вообще-то владелец всего этого». За год работы приложение «Tooba» обрело небывалую популярность. С января по ноябрь с его помощью удалось собрать 30 млн рублей для различных фондов. Сейчас с приложением сотрудничают 15 благотворительных фондов из Москвы, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Астрахани и Абхазии. Недавно в общем деле поучаствовал знаменитый спортсмен Хабиб Нурмагомедов.

«У нас в Дагестане сгорело село. Это оказался родовой район Хабиба. Махачкалинский фонд «Надежда» делал сбор средств для погорельцев. Требовалось 200 тысяч рублей. Не прошло и 30 минут, как сбор был закрыт. Выяснилось, что Хабиб Нурмагомедов выставил информацию о сборе у себя на страничке в соцсетях. В итоге мы с директором фонда решили продлить сбор, чтобы помочь большему числу нуждающихся. В общей сложности удалось собрать за один день 1 млн рублей».

Накануне Рамазан Меджидов и Магомед Амирагаев посетили омский детский хоспис «Дом радужного детства», который был создан в Омской области полностью на пожертвования. На пожертвования он и продолжает существовать и функционировать.

«О «Доме радужного детства» мы узнали случайно, — говорит Рамазан. ‒‒ Приехали, чтобы увидеть своими глазами, потрогать своими руками. Потому что мы отвечаем за тех, с кем сотрудничаем, мы дорожим своей репутацией, поэтому нам важно удостовериться в честности наших партнеров. Видно, что это место создано с большой любовью. Просто так такой проект не получится». В приложении нет рекламы, а со сборов не взимается комиссия. Возникает резонный вопрос: как Рамазан и его партнеры зарабатывают на своем проекте? Рамазан отвечает с улыбкой: «А как вы зарабатываете на хосписе? В том-то и дело, что никак. Все собранные деньги у вас уходят на детей и помощь им. В развитие «Tooba» мы вкладываем свои деньги. И не получаем ничего. Нам это и не нужно. Мы создали приложение не для заработка, а для людей».

Бизнесмены и правительство Дагестана видят в мобильном приложении «Tooba» большой потенциал. Сегодня приложением уже заинтересовались такие страны, как Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт и Франция. Учитывая население этих регионов, масштабы будут огромными!

Рамазан Меджидов и его друзья верят, что скоро еще один российский продукт очень громко заявит о себе на весь мир. И добро станет делать легко и просто!

«Tooba» ‒ это бесплатная краудфандинговая платформа для благотворительных фондов, являющаяся одной из самых удобных и прозрачных. Размещение благотворительных сборов проходит тщательную проверку, которая позволяет избежать мошенничества.

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Особенности проекта: