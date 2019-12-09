В России появилась единая платформа помощи детям

Размещение сборов проходит проверку, позволяющей избежать мошенничества. ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ
Омский Благотворительный центр «Радуга» начинает сотрудничать с мобильным приложением для благотворителей «Tooba».
«Tooba» - это бесплатная краудфандинговая платформа для благотворительных фондов, являющаяся одной из самых удобных и прозрачных. Размещение благотворительных сборов проходят тщательную проверку от мошенничества. Придумал и воплотил в жизнь проект предприниматель из Дагестана Рамазан Меджидов.
«Как устоявшийся бизнесмен, ‒‒ говорит Рамазан, ‒‒ ты хочешь помогать. Я в этом нуждался. Но это занимало много времени — выискивание людей, которым нужна помощь. Я понял, что нужно создать мобильное приложение, которое в два клика позволит сделать доброе дело. В первую очередь я делал приложение «Tooba» для себя, чтобы мне как донору было удобно, а главное, безопасно помогать. Недавно мы специально замеряли — пожертвование занимает 6 секунд. Ты едешь в машине — раз-раз — и кто-то получил твою помощь».
В течение трех лет шла кропотливая работа программистов. Весь процесс Рамазан финансировал из собственных средств и на деньги его друзей и знакомых. «Этот процесс меня настолько затянул, ‒‒ рассказывает Рамазан, ‒‒ что 95 процентов своего рабочего времени я занимался не работой, а приложением. Подчиненные даже перестали меня узнавать, их начальника. Спрашивали у меня: а вам кого? А я со смехом отвечал: я вообще-то владелец всего этого». За год работы приложение «Tooba» обрело небывалую популярность. С января по ноябрь с его помощью удалось собрать 30 млн рублей для различных фондов. Сейчас с приложением сотрудничают 15 благотворительных фондов из Москвы, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Астрахани и Абхазии. Недавно в общем деле поучаствовал знаменитый спортсмен Хабиб Нурмагомедов.
«У нас в Дагестане сгорело село. Это оказался родовой район Хабиба. Махачкалинский фонд «Надежда» делал сбор средств для погорельцев. Требовалось 200 тысяч рублей. Не прошло и 30 минут, как сбор был закрыт. Выяснилось, что Хабиб Нурмагомедов выставил информацию о сборе у себя на страничке в соцсетях. В итоге мы с директором фонда решили продлить сбор, чтобы помочь большему числу нуждающихся. В общей сложности удалось собрать за один день 1 млн рублей».
Накануне Рамазан Меджидов и Магомед Амирагаев посетили омский детский хоспис «Дом радужного детства», который был создан в Омской области полностью на пожертвования. На пожертвования он и продолжает существовать и функционировать.
«О «Доме радужного детства» мы узнали случайно, — говорит Рамазан. ‒‒ Приехали, чтобы увидеть своими глазами, потрогать своими руками. Потому что мы отвечаем за тех, с кем сотрудничаем, мы дорожим своей репутацией, поэтому нам важно удостовериться в честности наших партнеров. Видно, что это место создано с большой любовью. Просто так такой проект не получится». В приложении нет рекламы, а со сборов не взимается комиссия. Возникает резонный вопрос: как Рамазан и его партнеры зарабатывают на своем проекте? Рамазан отвечает с улыбкой: «А как вы зарабатываете на хосписе? В том-то и дело, что никак. Все собранные деньги у вас уходят на детей и помощь им. В развитие «Tooba» мы вкладываем свои деньги. И не получаем ничего. Нам это и не нужно. Мы создали приложение не для заработка, а для людей».
Бизнесмены и правительство Дагестана видят в мобильном приложении «Tooba» большой потенциал. Сегодня приложением уже заинтересовались такие страны, как Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт и Франция. Учитывая население этих регионов, масштабы будут огромными!
Рамазан Меджидов и его друзья верят, что скоро еще один российский продукт очень громко заявит о себе на весь мир. И добро станет делать легко и просто!
«Tooba» ‒ это бесплатная краудфандинговая платформа для благотворительных фондов, являющаяся одной из самых удобных и прозрачных. Размещение благотворительных сборов проходит тщательную проверку, которая позволяет избежать мошенничества.
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Особенности проекта:
- Возможность поиска. Легкий и удобный способ найти нужный проект.
- Разные виды помощи: можно выбрать удобный для вас способ оказания помощи.
- Надежность. «Tooba» работает только с проверенными фондами.
- Бесплатный сервис. Полностью бесплатный сервис как для пользователей, так и для фондов. 100 % ваших денег доходят до проектов. «Tooba» не берет ни процентов, ни комиссий.
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