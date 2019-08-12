В России необходимо исключить пробелы в законе об организации незаконных митингов

Назрела необходимость в усовершенствовании регламента о народных собраниях. Прошедшие митинги в столице продемонстрировали наличие лазеек в действующем законодательстве, которыми пользуются представители оппозиции.

Для обеспечения безопасности, а также для устранения возможных провокаций члены Совета Федерации решили внести изменения в закон о проведении собраний и митингов. Поступило предложение закрепить за каждым российским городом определенное место, которое будет предназначаться для проведения публичных мероприятий. Такой подход позволит исключить внешнее вмешательство во внутренние дела России.

В Москве наилучшее место для митингов – проспект Академика Сахарова. Власти столицы неоднократно согласовывали проведение подобных мероприятий именно здесь. Параметры проспекта позволяют находиться на нем большому количеству человек. Удобства добавляет и транспортная доступность.

Многие чиновники пришли к выводу, что постоянное место для митингов позволит правоохранителям обеспечивать безопасность в полном объеме. Ведь организация правопорядка является основой для проведения подобных мероприятий.

Во время последних акций протеста оппозиции были парализованы многие улицы, предприниматели оценили убытки в 106 миллионов рублей. Москвичи, которые решили провести выходные в центре города, оказались в толпе разъяренных активистов.

Определенное место для акций позволит решить эту проблему, но не исключит все остальные. Назрела необходимость в привлечении к большей ответственности организаторов несанкционированных митингов. Ведь где гарантия того, что оппозиционеры не начнут призывать людей уйти с назначенного места под видом безобидной прогулки, превратив ее в шествие? Подобная лазейка в законодательстве должна быть исключена.

Сейчас за нарушение предусмотренного порядка организации или проведения митингов предусмотрена только административная ответственность. За повторное нарушение появляются основания для возбуждения уголовного дела. Устроители беспорядков и незаконных мероприятий нарушают закон, потому что уверены, что смогут отделаться штрафом. Именно поэтому необходимо внедрить более жесткие меры.

Во Франции участник незаконного митинга заплатит штраф в 7500 евро и отсидит 6 месяцев в тюрьме. В Великобритании митингующий будет арестован на 3 месяца и заплатит штраф 1000 фунтов. В США за участие в акции протеста можно сесть на 10 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=LCtQX5wyIA8

В России более лояльно относятся к участникам и организаторам несанкционированных акций. Стоит отметить, что согласование митингов за рубежом также крайне проблематично. Для одобрения властями места проведения необходимо пройти уйму проверок, заранее оплатить затраты, которые могут возникнуть в ходе митинга. России стоит последовать примеру западных стран, на демократию которых так часто ссылаются либералы.