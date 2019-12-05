Россияне научились грамотному банкротству

По данным аналитической службы федеральной юридической компании «Стопдолг», за 11 месяцев 2019 года общее количество банкротов в России выросло почти на 66 тысяч человек. Всего за время действия закона о банкротстве банкротами признано 161 тысяча граждан.

По данным на конец ноября в Едином Федеральном Реестре Сведений о Банкротстве (ЕФРСБ) зарегистрировано 161 353 банкрота среди граждан. Таким образом, за 11 месяцев 2019 года в стране стало на 65 825 банкротов больше. Для сравнения, за 11 месяцев прошлого года банкротами признаны 38 648 человек.

«Прогноз, который мы делали на 2019 год, более чем оправдался: за 11 месяцев банкротами признано на 70% граждан больше, чем за аналогичный период прошлого года», ― говорит директор компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая.

Лидеры по количеству граждан-банкротов прежние: Москва и Московская область: 12 109 и 9 561 человек. Третье место ― у Санкт-Петербурга (7 608). В Топ-10 входят Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Новосибирская, Ростовская и Челябинская область. За год в Топ-10 не появилось ни одного нового региона

«Рост количества банкротов мы связываем прежде всего с повышением информированности граждан о том, что есть возможность списывать долги, ― говорит Валентина Зебницкая, ― люди успешно проходят процедуру и начинают рекомендовать её своим родственникам, друзьям и коллегам. Если раньше мы очень часто сталкивались с непониманием сути банкротства и со стыдом ― «что скажут люди», то сейчас всё больше людей осознанно идут в процедуру, потому что имеют перед глазами живой пример».

Коэффициент обанкроченности (количество дел о банкротстве в стране в расчете на 100 тысяч населения) по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет уже 110 банкротов. Для сравнения, по итогам 2018 года он равнялся 65, а в конце 2017 года ― 35.

По регионам этот показатель сильно варьируется. Вологодская область по-прежнему на первом месте: здесь 277 банкротов на 100 000 населения. Второе место занимает Калмыкия (223 банкрота), третье место у Пензенской области (204 дела). Самый низкий коэффициент обанкроченности ― в республике Дагестан (8), в Крыму (5) и Чеченской республике (1,5)

Эксперты уточняют, что приведенные цифры относятся ко всему периоду действия закона о банкротстве, который начал работать в России с 2015 года. При этом, если взять только 2019 год, картина будет несколько иная, хотя тройка «лидеров» ― та же. Больше всего банкротов на 100 000 населения в этом году появилось в Калмыкии ― 96. Пензенская область на втором месте (93), Вологодская опустилась на 3 место (89). А, например, Москва ― лидер по абсолютному количеству банкротов ― в этом списке только на 52-м месте: в этом городе на каждые 100 тыс. населения в 2019 году признаны банкротами 36 человек.

«Коэффициент обанкроченности отражает одновременно и общую социально-экономическую ситуацию, и активность юридических компаний в том или ином регионе, ― поясняет Валентина Зебницкая. ― Например, Калмыкия и Пензенская области в этом году были названы Дмитрием Медведевым в числе наиболее проблемных. В то же время в Вологодской области, например, сложился целый «юридический кластер»: здесь очень много небольших юридических компаний и частнопрактикующих юристов, отсюда и высокие показатели по количеству банкротств».

На основании данных, полученных за 11 месяцев этого года, уже можно сделать прогноз на 2020-й год, говорят в «Стопдолг».

«Динамика сохранится: в новом году мы ожидаем рост количества банкротов, аналогичный текущему, на уровне 50-70%, ― прогнозирует Валентина Зебницкая. ― Это значит, что за 2020 год банкротами станут примерно 120 тысяч человек, а общее количество банкротов вплотную приблизится к 300 тысячам».