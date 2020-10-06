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России грозит отключение от глобального интернета из-за нового законопроекта

Лилия Караева
6 октября, 2020 15:08
2 мин
Компьютерная мышь
Piqsels.com

Принятие законопроекта о запрете использовать в России современные протоколы шифрования сайтов грозит отключением страны от глобального интернета. Об этом говорится в заключении комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В отрасли считают, что закон в нынешнем виде запретит использовать смартфоны и компьютеры и в целом приведет к «катастрофическим негативным последствиям». Интернет-компании могут лишиться преимуществ, которые дают протоколы шифрования, а их конкурентоспособность снизится.

Минцифры пообещало рассмотреть отзывы РСПП и создать рабочую группу для обсуждения перспектив законопроекта.

Эксперты «Коммерсанта» согласились с выводами союза: они также считают, что запрет грозит сложностями для российских компаний. Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов напомнил, что ограничение будет на руку злоумышленникам, а протоколы необходимы для повышения защищенности интернет-сервисов.

В сентябре в России отменили третьи подряд учения по изоляции интернета.

темы
Россия
интернет
законопроект
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