В России думают поднять интернет-штрафы в 1200 раз

Законопроект о повышении штрафов прошел в первом чтении в Госдуме. Он предусматривает санкции до 6 миллионов рублей за нарушение правил хранения персональных данных россиян. Повторное нарушение будет стоить ответчику до 18 миллионов рублей.

До этого случая Россия напоминала богатого, но скромного садовода, который пытался добрым словом и предупреждениями спровадить со двора нахальных воришек, таскавших яблоки и груши. Сначала они уносили похищенное в карманах, потом начали брать мешки, а затем и вовсе подгоняли фуры, чтобы вывезти фрукты на продажу. Вместо того чтобы взять соль и снять со стены ружье, садовод только грозил кулаками. И вот в Роскомнадзоре и Госдуме сказали сакраментальное «хватит!», предложив увеличить штраф в 1200 раз.

Существенное повышение санкций выполнит несколько важных функций, помимо, собственно, пополнения российской казны

Во-первых, за страну уже не будет банально обидно: пока в Европе и США соцсети и платформы Facebook, Google и прочий Twitter штрафуют на сотни миллионов долларов и евро за похищенные данные пользователей, Россия молчит. Почему в других развитых странах с развитым законодательством с ними не церемонятся, а мы отыгрываем роль терпеливых папуасов. Мало того, что Россию часто игнорируют, не платя штрафы, так еще и представители компаний ездят по стране с мастер-классами, показывая, «как надо делать бизнес».

Россия - не дикая страна с медведями, где можно безнаказанно нарушать законодательство, а потом смеяться в кулуарах над проигнорированным штрафом в 5 тысяч рублей. Заплатив раз миллионный штраф, корпорации задумаются, стоит ли игнорировать чужие правила и здравый смысл.

Во-вторых, с выстраивания законодательства в сфере ограничения должна продолжиться масштабная работа в сфере суверенного российского интернета. Он стал неотъемлемой частью нашей жизни уже лет 20 как, а мы, по сути, не умеем защищать наших детей от АУЕ и шутинговых групп в соцсетях, не говорим подросткам о защите персональных данных, фото и аудио, возможных взломах страниц, с которых мошенники обирают ваших доверчивых друзей.

Все же проходили «скинь тысячу до выходных»? У нас провисло это направление, и мы продолжаем сталкиваться с анонимами, паникерами, распространителями фейков и откровенной чернухи. Да, это внутренний вопрос, но без целостной проработки темы, его будет труднее решить

Русский народ, говорят, долго запрягает, но быстро едет. Вот это желание подождать, мало ли оппонент одумается, осознает степень своей неправоты и изменится, это у нас в генах записано, в ДНК отпечатано. Мы почему-то стесняемся обидеть: серьезным штрафом, громкой оглаской, не желаем портить отношения до последнего.

Причем это не зависит от статуса, например, глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что считает миллионные штрафы несопоставимо высокими. Несопоставимо, простите, с чем? С сотнями миллионов долларов, которые платит Facebook в США? Или миллиардом евро, которые отдает Google в казну Евросоюза? Носков, на минуточку, профильное министерство возглавляет, он же и должен снять пресловутое ружье со стены и зарядить его солью. Деньги чужие экономит, как будто это его потенциальный бюджет.

И, самое главное, когда штрафы повысятся, миллионы интернет-пользователей не будут чувствовать себя обманутыми жертвами, чьи данные используются без их собственного ведома непонятно в каких случаях. Пока это ощутимо не вредит, но на подкорке царапает. Мол, сняли информацию обо мне и моих интересах, подсовывают бесконечно таргетированную рекламу даже не после переписки, а телефонного разговора. Осадочек остается

Но чем дольше это спускать на тормоза, тем более ощутимыми могут оказаться последствия. У нас через два года выборы в стране, и если отработанные интернет-гигантами механизмы будут внедрены в выборный процесс, результаты могут быть непредсказуемыми. Люди должны быть субъектами, а не объектами в истории взаимодействий «пользователь-компания». Только это охраняет нас от статуса «бесправная дойная корова» в рыночной экономике.

Автор: Виктория Федотова