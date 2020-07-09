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Росприроднадзор поищет загрязнение воды во Владивостоке

Кирилл Савушкин
9 июля, 2020 17:21
1 мин
Photo
Flickr

Росприроднадзор проверит сообщения о масштабном загрязнении во Владивостоке. Поводом стали публикации местных СМИ.

Накануне в Сети появились фотографии пляжей Владивостока, на которых четко видно, что вода вдоль берега покрывается неизвестным белым веществом.

Как сообщает РИА «Новости», пленка на воде - маслянистого типа. Неизвестное вещество очень быстро распространилось по прибрежной полосе. Представитель природоохранного ведомства отметил, что точный масштаб и природа загрязнения пока неизвестны.

темы
Росприроднадзор
Владивосток
загрязнение
1 мин