Росприроднадзор поищет загрязнение воды во Владивостоке

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Росприроднадзор проверит сообщения о масштабном загрязнении во Владивостоке. Поводом стали публикации местных СМИ.

Накануне в Сети появились фотографии пляжей Владивостока, на которых четко видно, что вода вдоль берега покрывается неизвестным белым веществом.

Как сообщает РИА «Новости», пленка на воде - маслянистого типа. Неизвестное вещество очень быстро распространилось по прибрежной полосе. Представитель природоохранного ведомства отметил, что точный масштаб и природа загрязнения пока неизвестны.