Роспотребнадзор выдал строгое предписание всем приезжающим в страну россиянам

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Все россияне, которые возвращаются в страну любым видом транспорта, обязаны пройти тестирование на коронавирус в течение трёх дней. Кроме того, о своём прибытии они должны сообщить заранее. Такое предписание российским гражданам выдал Роспотребнадзор. Распоряжение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор обновил требования для тех, кто возвращается в Россию из-за рубежа.

Во-первых, еще до приезда в РФ, россияне, «в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска» через госграницу, должны заполнить «анкету прибывающего». Заполнить анкету можно на сайте «Госуслуг».

Во-вторых, всем прибывшим необходимо пройти тестирование на коронавирус. Мера касается приезжающих в страну любым видом транспорта. Тест необходимо сдать в течение трех дней после возвращения, его результаты также необходимо разместить на «Госуслугах». До получения результатов, следует соблюдать режим самоизоляции, сообщается на сайте ведомства.

Требования Роспотребнадзора вступают в силу с 15 апреля.

Напомним, раньше обязательное прохождение теста на коронавирус требовалась только от тех, кто вернулся в страну на самолете.