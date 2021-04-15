Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения из Абхазии с сегодняшнего дня

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Россияне, приезжающие с отдыха из Абхазии, с 15 апреля должны сдавать тест на коронавирус. На сдачу теста дается три дня.

О том, что новое требование Роспотребнадзора распрострянется на туристов из Абхазии, написал в Telegram-канале портал TourDom. Россияне обязаны пройти тестирование ПЦР-методом в течение трех дней. До получения результатов они должны изолироваться по месту жительства.

Накануне вышло заявление Роспотребнадзора, обязывающее всех прибывающих из заграницы в Россию туристов сдавать тест на коронавирус. Приезжающие домой россияне должны заполнить анкету до прибытия в страну. Результат теста нужно загружать на сайт госуслуг.

С 15 апреля Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию. Запрет продлится до 1 июня.